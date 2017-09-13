Россия занимает гибкую позицию по миротворцам на Донбассе, – Песков. Главная

Россия в вопросе размещения миротворцев на Донбассе занимает последовательную, гибкую позицию, основанную на незыблемости минских договоренностей. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

По его словам, разговоры об «голубых касках» для охраны миссии ОБСЕ на Донбассе идут в контексте дискуссий по поиску компромиссов,

Таким образом Песков прокомментировал известие о том, что президент Владимир Путин в разговоре с Ангелой Меркель выразил готовность дополнить возможные функции миротворцев ООН. Речь идет о том, чтобы разрешить им работать не только на линии соприкосновения в Донбассе, но и сопровождать сотрудников ОБСЕ в поездках.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что речь идет о верифицированных, прописанных в соответствующих документах местах.

Песков также ответил на вопрос, начались ли предметные переговоры по миссии ООН на Донбассе. «Вокруг миссии ООН на Донбассе переговоры на данный момент не ведутся, насколько мне известно. Таких вот настоящих переговоров по модальности пока нет», – сказал Песков, уточнив, что омсуществляются лишь контакты между помощниками глав государств «нормандского формата».

Представитель Кремля отметил, что со стороны России нет препятствий для начала переговоров и каждой из сторон «необходимо проделать домашнюю работу».