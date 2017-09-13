2500 грн за фото в паспорте: Работник миграционной службы брал взятки на Донетчине. Новости

В Донецкой области за получение взяток будут судить работника Государственной миграционной службы Украины. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что в апреле-мае 2015 года главный специалист Авдеевского городского сектора ГУ Государственной миграционной службы Украины в Донецкой области принял предложение и получил неправомерную выгоду от 7 жителей населенных пунктов, временно неподконтрольных украинской власти.
За вознаграждение в размере 2500 грн чиновник вклеил дополнительные фотографии в паспорта указанных граждан Украины в связи с достижением ими 25 и 45 лет при их отсутствии, подтвердив такие действия собственной подписью и оттиском печати государственного учреждения. Во время обмена готовых паспортов на деньги и получения очередной неправомерной выгоды в сумме 1000 грн за вклеивание фотографий в паспорта еще двух граждан мужчина был разоблачен сотрудниками Службы безопасности Украины. Денежные средства изъяты.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. В настоящее время досудебное расследование завершено.
Максимальное наказание по санкции статьи – лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.
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