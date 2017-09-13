Житель села на Луганщине хранил 15 кг марихуаны для «нетрадиционной медицины» (Фото). Новости

На Луганщине у жителя села Калмыковка (Старобельский р-н) полицейские обнаружили и изъяли 15 кг марихуаны. Мужчина сказал, что собирался готовить лекарственные средства нетрадиционной медицины. Ему грозит до 3-х лет ограничения или лишения свободы. Об этом сообщают в Старобельском отделе полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области.

По информации правоохранителей, 48-летнего жителя села Калмыковка участковый полицейский застал врасплох именно в тот момент, когда мужчина сгребал в мешки аккуратно разложенные во дворе высушенные растения конопли. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Во время осмотра дома и двора полицейские обнаружили полиэтиленовый мешок, в котором находились растения, внешне похожие на каннабис весом около 15 кг.

Как пояснил хозяин, растения конопли он собрал в соседнем селе Старобельского района на территории бывшей фермы. По его словам, конопля ему нужна была для изготовления лекарственных средств нетрадиционной медицины.

Изъятое вещество направлено на экспертизу. Следователи выясняют обстоятельства правонарушения. «Следственным отделом Старобельского отдела полиции по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 309 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта"», – отмечается в сообщении.

Мужчине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до 3-х лет.

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