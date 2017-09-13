В «ДНР» ущемляют свободу вероисповедания в отношении Свидетелей Иеговы, – доклад ООН. Новости

С начала конфликта на Донбассе 9 культовых зданий Свидетелей Иеговы были захвачены вооруженными группами «ДНР». Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) «Доклад о ситуации с правами человека в Украине 16 мая – 15 августа 2017 года».

«На территории, контролируемой вооруженными группами "Донецкой народной республики», Свидетели Иеговы обвинялись в экстремизме и подвергались преследованиям, произвольным обыскам культовых зданий и конфискации религиозной литературы», – говорится в сообщении.

Уточняется, что члены сообщества Свидетелей Иеговы были вызваны в «полицию» или «прокуратуру», где им сообщили, что они должны прекратить деятельность до тех пор, пока их религиозная организация не будет «зарегистрирована»; однако процедура прохождения такой «регистрации» не была установлена. 7 июля 2017 года «верховный суд» «Донецкой народной республики» объявил две религиозные публикации Свидетелей Иеговы «экстремистами» и запретил их распространение.

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