Переселенка из Авдеевки доказала право на адресную помощь через суд. Новости

Переселенка из Авдеевки (Донецкая обл.) отстояла свое право на получение адресной помощи. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту».

Ирина (имя изменено из соображений безопасности) вместе с семьей и 4-летним сыном вынуждена была переместиться в пределах Авдеевки из одной части города в другую, более безопасную. В мая 2017 года она получила справку ВПЛ и 5 мая 2017 года обратилась в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) с заявлением о назначении ежемесячной адресной помощи как уполномоченному члену семьи.

Письмом от 2 июня 2017 года УТСЗН сообщил об отказе в назначении такой помощи, ссылаясь на то, что действующим порядком якобы не предусмотрено предоставление помощи лицам, жилье которых разрушено или стало непригодным для проживания в результате проведения АТО. В тексте отказа было указано: «... не вступило в силу постановление Кабинета министров Украины "О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета министров Украины от 1 октября 2014 года №505 и от 22 сентября 2016 года №646"».

Оказавшись в такой ситуации, Ирина обратилась за помощью в Кураховский офис БФ «Право на защиту». Проанализировав ситуацию, юрист посоветовал Ирине обратиться в суд и помог с подготовкой искового заявления. В августе 2017 года был предъявлен иск в Селидовский городской суд. В суде интересы Ирины представлял адвокат БФ.

31 августа 2017 года в Селидовском городском суде состоялось судебное заседание, в котором адвокат поддержал исковые требования истца, обратив внимание среди прочего, в нарушение ответчиком процедуры принятия решения об отказе в назначении адресной помощи. В тот же день суд вынес решение, которым полностью удовлетворил все исковые требования: признал противоправными действия УТСЗН, обязал назначить и выплатить ежемесячную адресную помощь и взыскал в пользу Ирины уплаченный ею при обращении в суд судебный сбор в размере 640 грн.

Суд согласился со ссылкой истца на то, что цель такой социальной помощи состоит в том, чтобы оказать денежную помощь внутренне перемещенным лицам, не имеющим жилья для компенсации расходов по его найму и расходов на жилищно-коммунальные услуги. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу , что отказ ответчика назначить истцу как представителю семьи ежемесячной адресной помощи как внутренне перемещенному лицу не основываются на требованиях закона, а потому требование истца об обязательстве УТСЗН военно-гражданской администрации Авдеевки назначить и выплатить ей ежемесячную адресную денежную помощь подлежит удовлетворению.

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