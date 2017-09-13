Плюсы и минусы изменений в соцвыплатах переселенцев: комментарии юристов. Новости

Сегодня, 13 сентября, Кабинет Министров Украины утвердил долгожданные изменения в ряд Постановлений, которые регулируют вопросы социальных выплат внутренне перемещенных лиц. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Общественная организация «Донбасс-SOS».
«Нас часто упрекают в том, что мы критикуем работу государственных органов. Иногда и хотелось бы похвалить – но только если действительно есть за что. Вот и в этом случае также выходит – хочется радостно сказать "перемога", если бы не… если бы эти изменения не пришлось с таким трудом выбивать их у Минсоцполитики, если бы не пришлось так долго их ждать и если бы не остались те положения, против которых мы яро выступали. Но все же, хочется поделиться и тем хорошим, что из этого марафона получилось», – говорится в сообщении.
Согласно новым изменениям, принятых Кабмином:
- отменены проверки на дому для тех переселенцев, которые прошли идентификацию в «Ощадбанке»;
- отменены проверки на дому для тех переселенцев, которые трудоустроены на государственной службе, в органах местного самоуправления или являются военнослужащими. Однако, общественники настаивали и продолжают настаивать, что такие проверки должны быть отменены для всех, без деления граждан на категории;
- увеличены размеры помощи для лиц с инвалидностью I и II категории до 130 и 115% прожиточного минимума соответственно;
- увеличен предельный размер депозита, при наличии которого пособие не назначается (до 25-кратного размера прожиточного минимума); а также увеличен предельный размер помощи для семей, членами которых являются лица с инвалидностью до 3 400 грн. Однако при этом лицам, которые трудоустроились, выплаты так и не будут возобновлены;
- теперь переселенцы могут пользоваться банкоматами любых банковских учреждений, но карточки и обслуживание все равно остаются за «Ощадбанком»;
- социальные выплаты и пенсию лицам с инвалидностью I группы и лицам, которые не способны к самообслуживанию будет доставлять «Укрпочта». Однако идентификация таких лиц все равно остается за «Ощадбанком» – а соответственно, если такие переселенцы не дойдут до «Ощадбанка», а «Ощадбанк» не доедет к ним, то остается риск прекращения выплат.
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