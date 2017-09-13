В МинВОТ определились, кто будет сопровождать французских сенаторов на Донетчине. Новости

Завтра, 14 сентября, с рабочим визитом Донецкую область посетят представители сената и МИД Франции в составе совместной делегации с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Георгием Тукой, представителями Верховной Рады и Министерства иностранных дел Украины. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщается на странице в Facebook МинВОТ.

«Цель визита – ознакомление с социально-экономической ситуацией и вопросом безопасности в зоне конфликта», – говорится в сообщении.

По его итогам с 18:15 до 19:00 в помещении Донецкой облгосадминистрации в Краматорске запланировано проведение пресс-конференции, в которой примут участие Георгий Тука, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, первый секретарь посольства Украины во Франции Сергей Шаблий, первый секретарь посольства Франции в Украине Флориан Глоаген, а также сенаторы Эрве Море (председатель группы дружбы «Франция-Украина»), Жан Ив Леконт и Жак Лежандр.

Как сообщалось ранее, визит сенаторов анонсировала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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