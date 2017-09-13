В ООН призвали удалить из базы «Миротворца» персональные данные. Новости

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) призвало украинских правоохранителей провести расследование деятельности сайта «Миротворец» и принять меры по удалению оттуда выложенных в публичный доступ персональных данных. Об этом говорится в докладе организации, сообщает «ВВС – Украина».
«7 июля Нацполиция открыла уголовное производство против веб-сайта "Миротворец", который с августа 2014 года публиковал персональные данные тысяч людей, в том числе медиа-специалистов и активистов НПО, называя их сторонниками вооруженных групп и терроризма. УВКПЧ приветствует этот шаг», – сказано в докладе.
В своем годовом отчете Human Rights Watch (прим. «Хьюман Райтс Вотч» – неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира со штаб-квартирой в США) заявила о нарушениях прав человека в Украине в 2016 году. В частности, речь идет о притеснениях на территории аннексированного Крыма, на Донбассе, а также в сфере медиа.
Отдельно в HRW прокомментировали ситуацию вокруг сайта «Миротворец». «Радикалы совершали нападения на журналистов за их работу на востоке Украины. В мае 2016 года веб-сайт "Миротворец" опубликовал имена и персональные данные сотен журналистов и других лиц, которые были аккредитованы в пресс-центре "Донецкой народной республики", обвинив их в "сотрудничестве с террористами". Украинские власти открыли расследование, но высокопоставленные правительственные чиновники приветствовали публикацию данных», – отметили в HRW.
Украинский Институт массовой информации (ИМИ) зафиксировал 113 нападений на журналистов за первое полугодие 2016 года.
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