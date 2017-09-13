Третьи сутки в коме: Хирурги в Бахмуте пытаются спасти жизнь 8-летнему Артему (Видео). Новости

8-летний Артем в коме третьи сутки. Хирурги в Бахмуте (до переименования Артемовск, Донецкая обл.) пытаются спасти ему жизнь. Легкие мальчика на искусственной вентиляции. Медики планировали перевезти его санавиацией в Днепр, но решили не рисковать и повторную операцию провели тоже в Бахмуте. Оперировал нейрохирург из Лимана. Но лучше ребенку не стало.

Его состояние по-прежнему – крайне тяжелое. «Сделали ребенку компьютерную томографию. Там была выявлена дислокация головного мозга, гематома внутримозговая. Вчера была проведена ему повторная операция областным нейрохироргом и состояние его после операции ухудшилось», – рассказала заведующая отделением интенсивной терапии Бахмутской ЦРБ Наталья Хромыхина.

Все произошло в Соледаре. Соседи услышали крики из квартиры, где жил с матерью Артем. Когда правоохранители прибыли на место вызова – были в шоке. В квартире лежал окровавленный ребенок. Рядом – кухонный топор. Им сына изрубила 36-летняя мать-одиночка. Женщину задержали, а после на 2 месяца поместили в психиатрическую больницу. «Она уже находится в городе Славянске в психиатрической больнице. Стало известно, что с 2015 года она стоит на учете с диагнозом шизофрения», – сообщил и. о. руководителя Артемовской местной прокуратуры Владимир Замотай.

Кроме матери, у мальчика есть дедушка. Лечение и забота о внуке теперь на нем. «Я буду оформлять опекунство. Брать воспитание и лечение на себя», – сказал Владимир Зима.

У Артема редкая, 4 группа крови. Родные ищут доноров. Просят о помощи и врачи. Чтобы стабилизировать жизненно важные функции, Артему крайне необходим норадреналин. А этого препарата нет в свободной продаже в аптеках.

Источник: ТК «Донбасс»

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