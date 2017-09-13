Как выживают жители прифронтовых поселков на Донетчине (Видео). Новости

Каждый четвертый житель Донбасса голодает. Таковы данные ООН. Особенно сложная ситуация в Донецкой области, где под обстрелами живут тысячи людей. Для них гуманитарная помощь – единственный способ выжить. В Мариуполь прибыла 305 колонна гуманитарного рейса Рината Ахметова с продовольствием. Почти 30 тысяч наборов выживания сформируют и доставят в прифронтовые поселки и села.

Автоколонна из 12 двадцатитонных фур везет продукты для самых нуждающихся мирных жителей Донбасса. Гуманитарный рейс Рината Ахметова доставит в Мариуполь 240 тонн продовольствия.

Владислав Миронец работает водителем уже 20 лет. Но последние 3 года стали для него особенными. «Дороги очень тяжелые, потихонечку, колонной, друг от друга не отрываемся. Друг другу помогаем. Идет помощь людям в нелегкое время. Это намного больше, чем просто работа», – говорит водитель.

В мариупольском распределительном центре формируют наборы выживания. В этот раз их больше 27 тысяч. «В состав наборов входят сахар, крупа кукурузная, макароны, пшено, мука, масло», – рассказал руководитель проекта «Помощь населению» Гуманитарного штаба Михаил Катеринчак.

По его словам, наборы будут доставлены на стационарные пункты выдачи, организованные Штабом Рината Ахметова. «Всего их 25 на подконтрольной Украине территории и в серой зоне. Кроме того, наши мобильные волонтеры доставят помощь мирным жителям в труднодоступные села и поселки», – отметил Михаил Катеринчак.

Волонтеры стикеруют продукты и раскладывают в пакеты, выстроившись в живой конвейер. Это уникальный метод, разработанный в Гуманитарном штабе Ахметова, для быстрого формирования наборов.

Елена Федоровне – 80 лет. Пенсионерка живет в Новотроицком (Волновахский р-н). Она получила помощь для себя и сына-инвалида. «Я живу с инвалидом, вин буханку хлеба съедает, а я сухари ем. Первая группа пожизненная, из Донецка», – поделилась женщина.

Старушка болеет и ей нужны лекарства, на которые денег нет. Елена Федоровна едва выживает на пенсию. «Я голодная. Плохо, очень плохо. Хлеб дорогой», – говорит она.

На пунктах выдачи помощи Ахметова всегда людно. Более миллиона человек поддержал Гуманитарный штаб с начала боевых действий на Донбассе.

Чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу на Донбассе Гуманитарный штаб Рината Ахметова направил более 300 колонн с продуктовой помощью. Роздано более 11 млн 864 тыс. взрослых и детских наборов выживания.

Источник: ТК «Донбасс»