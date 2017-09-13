ООН обеспокоено. Предпринимателей из «ДНР» и «ЛНР» могут обвинить в финансировании терроризма. Новости

В Мариуполе в СИЗО находятся 4 предпринимателя из Донецка, которые задержаны по обвинениям в терроризме на основании того, что они якобы вели бизнес и выплачивали «налоги» в «Донецкой народной республике». Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) «Доклад о ситуации с правами человека в Украине 16 мая – 15 августа 2017 года».

Например, четыре предпринимателя, которые покинули Донецк после начала конфликта, были задержаны Службой безопасности Украины (СБУ) по обвинениям в терроризме в отношении деятельности, связанной с ведением бизнеса на территории, контролируемой вооруженными группами (они были обвинены в соответствии со статьями 258 (создание, участие или содействие террористической группе) и 258 (финансирование террористической группы) Уголовного кодекса Украины.)

По состоянию на 15 августа 2017 г. все четверо оставались в предварительном заключении в Мариуполе.

«УВКПЧ обеспокоено тем, что больше людей может быть задержано на основании аналогичных обвинений», – говорится в отчете ООН.

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