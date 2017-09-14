Западные партнеры поддержали законопроект о реинтеграции Донбасса, – Климкин. Главная

Западные партнеры поддержали разработанный Киевом проект закона о реинтеграции Донбасса. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин, передает «Укринформ».

«Поэтому нам даже с правовой точки зрения нужно правовое определение, что такое оккупация в случае Донбасса, поскольку он является оккупированным именно Российской Федерацией… Мы проинформировали наших партнеров об общей логике этого законопроекта, и она не вызывала вопросов, ведь мы никоим образом не меняем логики Минского процесса», – сказал он.

Министр напомнил, что в Минских договоренностях четко записано, что все иностранные войска должны быть выведены.

«Россия пытается с этим играть, и сознательно провоцировать ситуацию, сохраняя присутствие, пытаясь создать из Донбасса нечто среднее между колонией и протекторатом, и дальше просто легитимизировать эту ситуацию. Я считаю, что этот закон надо было принять уже давно, поскольку в случае с Крымом мы имеем классический пример оккупации. В случае с Донбассом – смесь классической оккупации, поскольку там присутствуют российские регулярные войска, и гибридной – это и российские наемники, и оружие, и реальное управление всей оккупированной территорией из России», – сказал Климкин.

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