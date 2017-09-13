Горловка в зелени: 10 зарисовок (Фото). Новости

Блогер Егор Воронов, проживающий в неподконтрольной украинскому правительству Горловке, опубликовал на своей странице в Facebook подборку фото под названием «О зеленом городе замолвите слово».

«Летом не успел побродить по городу и сфотографировать то, насколько он зеленый. Ну, так получилось. Решил отыграться в сентябре, пока еще не все выгорело. Даже попытался чуть-чуть по-другому взглянуть на его центральные виды. Стал чаще поднимать голову от земли и смотреть на солнце. Почти даже ослеп», – написал он.

Фото: Facebook / Егор Воронов Фото: Facebook / Егор Воронов Фото: Facebook / Егор Воронов Фото: Facebook / Егор Воронов Фото: Facebook / Егор Воронов Фото: Facebook / Егор Воронов Фото: Facebook / Егор Воронов Фото: Facebook / Егор Воронов Фото: Facebook / Егор Воронов Фото: Facebook / Егор Воронов

«10 зарисовок о зеленой Горловке», – прокомментировал блогер.

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