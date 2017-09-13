Задержан грабитель магазинов и аптек в Авдеевке. Новости

Житель Очеретино (Ясиноватский район, Донецкая обл.), на счету которого разбойное нападение и 5 краж, задержан правоохранителями в Харьковской области. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«Началом его криминальной "карьеры" стали кражи из магазинов и аптек в Авдеевке, а завершилась разбойным нападением в Александровском районе. На днях около пяти часов утра в Александровское отделение полиции поступило сообщение от 41-летней женщины о том, что неизвестные лица совершили кражу из магазина заявительницы в с.Иверское и тяжело ранили ее мужа», – говорится в сообщении.

На место сразу выехали сотрудники следственно-оперативной группы полиции и медики. Во время выяснения всех обстоятельств правоохранителям стало известно, что той ночью неизвестный мужчина сломал оконную решетку в магазине, выдавил стекло и попал внутрь, откуда вынес нужны ему продукты питания и другие вещи. Сел в машину серебристого цвета без номерных знаков и исчез. «Узнав о краже, владельцы магазина сразу отправились на место совершения преступления, прихватив с собой ружье. Узнав от односельчан, что преступник уехал в сторону с. Шестаковка, муж с женой решили ехать за ним. Вскоре на обочине дороги пострадавшие увидели ту самую машину и решили подойти к ней. На тот момент в салоне автомобиля ни кого не было. Bже через несколько минут владелец внезапно появился с травматическим оружием в руках и сделал несколько выстрелов в сторону мужчины, ранив его в область сердца. В результате между мужчинами завязалась драка, в ходе которой преступник схватил нож и нанес множественные ножевые ранения частей тела своему оппоненту. После схватил ружье мужа и скрылся», – пишут правоохранители.

С многочисленными ножевыми ранениями в тяжелом состоянии мужчина был доставлен в медицинское учреждение Александровского района.



По данному факту на территории обслуживания Краматорского, Добропольского, Александровского, Дружковского, Константиновского отделов и отделений полиции было введено в действие оперативный план «Перехват». Сотрудники были ориентированы на приметы преступника и соблюдение мер личной безопасности, так как преступник передвигался с оружием. В результате проведения спецоперации, во время которой были перекрыты все места его возможного появления, преступник был задержан. В поисках помогли неравнодушные люди, которые по ориентировке помогли правоохранителям установить приблизительное местонахождение преступника. Его машина была найдена в кювете возле с. Лозовое Харьковской области. Вскоре он был задержан.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас с подозреваемым работают следователи, он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Кроме того выяснилось, что задержанный причастен еще к ряду совершенных краж в Авдеевке. Так, в текущем году, злоумышленник приезжал в прифронтового города и ночью обворовывал магазины и аптеки. Добычей вора становились лекарства, сигареты, продукты, стартовые пакеты и ваучеры для пополнения счетов мобильных телефонов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий Авдеевский полицейские установили лицо, причастное к совершению вышеуказанных преступлений. Но задержать сразу нарушителя не удалось, так как он скрывался. Однако, совершив очередной тяжкое преступление был задержан правоохранителями Краматорского зоны обслуживания.

Вчера, 12 сентября, сотрудники Авдеевского отделения полиции получили постановление суда и провели обыск по месту регистрации задержанного в c. Очеретино. В результате полицейские изъяли вещественные доказательства: похищенное имущество и инструменты, которые использовались для совершения преступлений.