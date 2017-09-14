Ударила по голове сторонницу Королевской: Суд Славянска вынес приговор. Новости

В Славянске 11 сентября завершен судебный процесс, где обвиняемой являлась сотрудница местного исполкома Людмила Шевченко, которая в мае 2017 года во время празднования 30-летия ветеранской организации Славянска ударила рамкой по голове девушку, державшую плакатом против народного депутата Натальи Королевской.

Суд начал рассматривать дело по сути лишь 8 сентября. Прокурор зачитал обвинительный акт, по которому активистке вменялось нанесение легких телесных повреждений (ст. 125 ч.1 «Умышленное легкое телесное повреждение»). Сама Людмила Шевченко полностью признала свою вину. При этом в своей речи она обвинила полицию города в халатности и в том, что сотрудники полиции якобы не смогли обеспечить защиту ветеранов.

В итоге, суд признал виновной Людмилу Шевченко, так как она призналась в совершенном. Однако она освобождена от наказания по амнистии, закон о которой подписал Президент Украины 2 сентября 2017 года. Также суд освободил виновную от штрафа в размере 850 грн, который просила прокуратура. Но, несмотря на это Людмила Шевченко все равно признана виновной в совершении преступления.

Как сообщалось ранее, в мае 2017 года между активисткой Наталией Бут, которая держала плакат с надписью «Королевська, повертайся в Кремль», и Людмилой Шевченко возникла потасовка, во время которой чиновница разбила свою грамоту (в рамке со стеклом) о голову активистки.

По материалам: Славянские ведомости

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