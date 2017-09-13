Бизнес с нуля: В Киеве работает фотовыставка о переселенцах (Фото). Новости

В Киеве открылась выставка «Большие дела малых предпринимателей», посвященная десятилетию программы микропредпринимательства среди переселенцев и пострадавших от торговли людьми, сообщает «Агентство "Крымские Новости"».
Программа развития микропредпринимательства включает в себя тренинги по управлению бизнесом и малые гранты для запуска собственного дела. За 10 лет, которые она работает в Украине, 9126 человек приняли участие в тренингах, а 5709 – поддержаны грантами. Из них 4098 человек получили финансовую помощь до 1 тыс. долларов на самозанятость и 1087 были выделены гранты на сумму 2,5 тыс. долларов на открытие малого бизнеса.
На фотографиях изображены бенефициары программы, которые достигли успеха в сфере самозанятости или начали собственные малые и средние предприятия.
Самым популярным собственным делом среди переселенцев и пострадавших от торговли людьми стала занятость в сфере услуг – в нее вложились 65% грантеров. Меньшим спросом пользуются сферы производства и сельского хозяйства – в них работают 15% и 12% соответственно, и только 8% получателей грантов вложили их в сферу продаж. «Мы очень счастливы, что большинство предприятий, которые были основаны благодаря этой программе, остаются эффективными и прибыльными, создают новые рабочие места, и расширяют возможности в общинах», – сказала заместитель главы Представительства Международной организации по миграции в Украине Алессия Скиавон.
Автором работ, представленных на выставке, является фотожурналист Владимир Шуваев. Изначально, отправляясь в путешествие по областям Украины, он не думал делать такой фотопроект. Но увидев и пообщавшись с людьми, которые преодолели жизненные трудности для того, чтобы заниматься тем, что им нравится, решил передать их волю и стремление через объектив камеры.
Всего на выставке представлено более 10 работ. Чаще всего на них изображены люди, лица которых невозможно рассмотреть. Как рассказал Шуваев, это не просто творческий подход, а мера безопасности для тех, кто запечатлен на его фотографиях. «Они стали жертвами торговли людьми, и чтобы не показывать личность, мы меняли в проекте все имена, чтобы им или их родственникам нельзя было нанести вред через демонстрацию их лиц. Я пытался снимать таким образом, чтобы показать либо лица других людей, или частично закрыть их. На фотографиях есть люди в масках или в полуобороте, так, чтобы их невозможно было узнать», – поделился фотограф.
Посетить выставку «Большие дела малых предпринимателей» может любой желающий, она будет проходить в Американском доме до 7 октября.
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