Российского пропагандиста обвинили в краже денег, которые собирались для Донбасса (Видео). Новости

Бывшие соратники российского пропагандиста Николая Старикова обвинили его в краже средств, которые собирались «на помощь Донбассу». Об этом сообщает пресс-служба российской «Партии Большая Отчизна», лидером которой был Стариков, передает Depo.

Недавно в партии произошел раскол, и Старикова исключили из ее рядов. Партийцы обнародовали сделанный с помощью камеры видеонаблюдения запись разговора Старикова со своим близким соратником Виктором Шеренком. «Деньги, которые собирались для вдов и сирот Донбасса, ты ими пытался платить зарплату людям (то есть работникам партии — ред.)», – говорит ему Шеренко. «Частично. И что?», – отвечает Стариков.

Диалог состоялся в начале сентября. В ролике также записана в июле этого года речь Старикова, в которой он обещает лично передать собранные им средства (партийцы сообщают, что речь идет о сумме 2, 5 млн рублей) «вдовам ополченцев Донбасса».