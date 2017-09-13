Порошенко и Генсек ОБСЕ обсудили размещение миротворцев по всему неподконтрольному Донбассу. Новости

Порошенко и Генсек ОБСЕ обсудили размещение миротворцев по всему неподконтрольному Донбассу

13.09.17 20:41interfax.com.uaНовости

Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко и новоназначенный генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер сегодня, 13 сентября, на встрече в Киеве обсудили инициативу введения миротворческой миссии ООН на Донбасс. Об этом сообщает пресс-служба президента по итогам встречи. пишет «Интерфакс – Украина».

«Стороны скоординировали подходы по размещению миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса. Петр Порошенко отметил важность налаживания интенсивного диалога между ОБСЕ и ООН в данном вопросе», – говорится в сообщении.

Напомним, что Россия в вопросе размещения миротворцев на Донбассе занимает последовательную, гибкую позицию, основанную на незыблемости минских договоренностей.

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