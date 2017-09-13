Смертельное ДТП на Луганщине: Иномарка протаранила «Запорожец» (Фото). Новости

В Луганской области на автотрассе «Чугуев-Меловое» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибла пассажирка одного из автомобилей, оба водителя травмированы. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Луганской области.
Происшествие произошло вчера, 12 сентября, в 17 часов.
По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Skoda» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ЗАЗ 968-М», который двигался в попутном направлении. За рулем ЗАЗа находился 77-летний мужчина.
В результате аварии погибла 78-летняя пассажирка ЗАЗа, водители же обоих автомобилей получили серьезные телесные повреждения и сейчас находятся в больнице.
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