Смертельное ДТП на Луганщине: Иномарка протаранила «Запорожец» (Фото). Новости

В Луганской области на автотрассе «Чугуев-Меловое» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибла пассажирка одного из автомобилей, оба водителя травмированы. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Луганской области.

Происшествие произошло вчера, 12 сентября, в 17 часов.

Фото: отдел коммуникации ГУ НП в Луганской области Фото: отдел коммуникации ГУ НП в Луганской области Фото: отдел коммуникации ГУ НП в Луганской области

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля «Skoda» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ЗАЗ 968-М», который двигался в попутном направлении. За рулем ЗАЗа находился 77-летний мужчина.

В результате аварии погибла 78-летняя пассажирка ЗАЗа, водители же обоих автомобилей получили серьезные телесные повреждения и сейчас находятся в больнице.

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