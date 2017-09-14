В «ДНР» опять могут подорожать сигареты, жители же ждут повышения зарплат. Новости

В Российской Федерации призвали поднять до уровня стран Европы. Соответствующее письмо премьеру Дмитрию Медведеву направила Евразийская антитабачная коалиция. Об этом сообщается на сайте коалиции.

В обращении отмечается, что 15 сентября Совет Евразийской экономической комиссии рассмотрит новые ставки акцизов на табак для Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России.

В частности, планируется закрепление акцизов на уровне 30-40% от цены пачки. Правда, ЕАК считает, что повысить акциз нужно еще больше.

Но даже при размере 30-40% минимальной ценой пачки сигарет в России окажутся 150 руб.

В связи с тем, что российские сигареты также завозят в «ДНР», эта новость вызвало обсуждение в социальных сетях.

При этом участники дискуссии напоминают, что в июне «парламент ДНР» вдвое повысил ставку акцизного налога на импортные табачные изделия. Т.е. это повышение, прежде всего, коснулось российского табака.

Дмитрий: «И так после первого подорожания акцизы выросли в среднем на 10 рублей за пачку, а теперь самый обычный "Донтабак" будет 100+ рублей?»;

Сергей: «"Донтабак" в России стоит 75 руб… Самые дешевые сиги в России 70 руб.»;

Максим: «Только штампуют их здесь. Табак го**о полное, как пластмасс запах, еще и подымут цену!!!»;

«Большой Ух»: «Будем "Новороссия" (местные сигареты, – прим.) курить».

Традиционно при обсуждении «ценовых» тем поднимается вопрос об уровне заработных плат в «ДНР»:

Александр: «А когда же зарплаты как в РФ будут? А то только цены… Даже в Украине сейчас те же профессии (например, металлурги) получают столько же в гривнах, сколько мы в рублях. Только не надо говорить, что у них коммуналка выше, они в итоге все равно в плюсе, а мы к сожалению в *опе( Минимальная з/п у сталевара в том же Липецке не менее 30 000 руб., а у нас чуть более 10 000...»;

«Зоркий»: «На Старооскольском меткомбинате у сталевара 40 000 руб.»;

При этом жительница Егакиево, которая с началом военных действий выехала в российский Курск, призвала своих земляков не обольщаться высокими зарплатами в России, т.к. цены здесь также высокие:

Анастасия: «Если вы хотите з/п как в России, то езжайте в Россию и зарабатывайте. Задолбали ныть – цены как в России, цены как России. Ничего они не как в России! Извините меня, я живу в Курске и плачу за однушку 4000 руб. коммуналки зимой, а когда и больше. Летом 2-2,5 тыс. руб. Проезд – 17 руб., счет пополнить – 300 руб. Если в Енакиево я покупала чай от гриппа за 7 руб.й, то в Курске – за 27 руб. Хлеб – 30 руб. почти, батон – 33-35 руб. Пачка масла самого ужасного стоит 80 руб. Это, извините, не считая того, что тут другой ритм жизни и расходов больше. И работы, кстати, днем с огнем не сыщешь. И я не знаю, сколько тут зп у металлурга, потому что в Курске заводов нет таких, но средняя зп 15 тыс. руб.».

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