Нацгвардия и полиция готовы к введению миротворцев ООН на Донбасс. Новости

Нацгвардия и полиция готовы к введению миротворцев ООН на Донбасс

13.09.17 21:23interfax.com.uaНовости

Фото из открытых источников

Подразделения Национальной гвардии Украины, выполняющие задачи в зоне проведения АТО, готовы к введению миротворческой миссии ООН на Донбасс. об этом сегодня, 13 сентября, заявил командующий Национальной гвардии Юрий Аллеров, пишет «Интерфакс – Украина».

«Если это будет миротворческая операция под эгидой ООН, то мы готовы содействовать этим мероприятиям. Если это приведет к необходимости увеличения (количества военнослужащих Нацгвардии в АТО – ред.), то мы его обеспечим», – сказал он Аллеров.

В свою очередь, первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой отметил, что на сегодня все подразделения полиции и Нацгвардии готовы выполнять задачи в зоне АТО, «они абсолютно боеспособные и мотивированные». Отвечая на уточняющий вопрос, касается ли это возможности введения миротворческой миссии ООН в Донбассе, Яровой сказал: «В том числе». 

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина внесет письменный вариант инициативы по введению миротворческой миссии ООН на Донбасс после согласования с партнерами. По его словам, внесение Россией «сырого варианта» резолюции мешает Украине, которая сейчас ведет переговоры с партнерами.

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