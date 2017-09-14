Медицина Донетчины: когда можно сменить семейного врача. Главная

На работу медицинской сферы Покровска (Донецкая обл.) влияют два основных фактора – нехватка специалистов семейной медицины и низкая зарплата медработников. В сентябре врачам приходится работать сверх нормы или искать дополнительный заработок. Ведь именно в этом месяце пациенты могут сменить семейного врача и самостоятельно выбрать доктора.

Начиная с 2011 года, в регионах Украины, где внедряли пилотную программу реформирования медицины, в том числе и в Донецкой области, врача можно было выбирать по собственному желанию. Но только в единственном месяце за год – в сентябре. «Согласно этому порядку, регистрационный период в который вы можете сменить, либо выбрать врача четко ограничен. Он начинается 1 сентября текущего года и заканчивается 31 сентября включительно», – поясняет заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Центра первичной медико-санитарной помощи (ЦПМСП) Покровска Елена Градец.

Врач признается, что до тех пор, пока медицина первичного звена финансировалась из бюджета, такая система была удобной, как для пациентов, так и для медиков. Первые имели возможность выбирать более профессионального, по их мнению, доктора. А доктора получали неплохие доплаты на каждого пациента, которого принимали сверх установленных норм. С 2014 года финансирование ЦПМСП было передано на места. Местная власть от надбавок медикам отказалась, ссылаясь на недостаток денег в бюджете. Поэтому, получается, что человек, который обучался в медицинском университете 6 лет, прошел 2 года интернатуры и имеет 25 лет стажа, едва выживает на свою заработную плату.

По словам семейного врача амбулатории №3 ЦПМСП Покровска Натальи Непочатой, при минимальной зарплате у санитарки 3 200 грн, ее зарплата составляет – 3 600. «Получается, за одного пациента, государство платит примерно 3,60 грн. У нас на участке 1 тыс. 700 человек. Раньше нам доплачивали около 200 грн, сейчас же доплат нет. Поэтому за дополнительно прикрепленных пациентов мы не получаем ничего. Все на добровольной основе, потому что мы не имеем права отказать пациентам», – говорит Наталья Непочатая.

Сейчас все население Покровска, Родинского и с. Шевченко, а это почти 80 тыс. человек, обслуживают 52 врача, 5 терапевтов, 27 семейных врачей и 6 педиатров. Нагрузка на докторов очень большая.

По нормативам, которые утверждены Министерством здравоохранения, каждый семейный врач должен обслуживать 1,5 тыс. населения, каждый терапевт около 3 тыс. и на педиатра приходится 800 детей. Но в реальности, учитывая, что в городе более 75 тыс. населения, каждый врач обслуживает значительно больше.

Оксана Денисенко работает на должности семейного доктора первый год. Молодая женщина говорит, что помогать людям оставаться здоровыми мечтала с детства, поэтому все сложности в работе воспринимает спокойно. «Хотелось быть врачом давно. Это моя мечта, помогать людям. Зарплата минимальная, никаких надбавок», – делится молодой доктор.

Еще одна проблема с которой сталкивается первичное звено – это недостаток врачей. 50% специалистов – люди пенсионного возраста. Студенты медицинских вузов неохотно идут в семейную медицину. Да и зарплата у таких специалистов после обучения – 3 150 грн.

В Покровске надеются, что ситуация все же изменится в лучшую сторону. Сейчас в городе действует программа предоставления жилья молодым врачам. В этом году один молодой специалист уже получил квартиру по этой программе.

По материалам ТК «Орбита». Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»

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