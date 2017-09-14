Как в «Сталкере»: Поезда железной дороги «ДНР» (Фото). Главная

Житель неподконтрольного Енакиево Дмитрий Денисенко опубликовал серию фотографий электричек, который на данный момент задействованы на «Донецкой железной дороге ДНР». Данные фото он делал в период июнь – сентябрь 2017 года.

Состояние подвижного состава разное, но объединяет их одно – количество вагонов в электричках существенно сократилось.

Больше всего пользователей соцсетей впечатлило фото поезда № 6021/6022 сообщением «Ясиноватая — Байрак» (первое в подюоке):

Александр: «Блин, как в Сталкере»;

Евгений: «Как в Абхазии уже»;

Милана: «Да...и это только начало»;

Максим: «Какой гигантский состав»;

Дмитрий: «Большой состав»

Относительно фото поезда № 6145 сообщением «Ясиноватая — Иловайск» дискуссия возникла уже между автором и жителем Львова. При этом енакиевец попытался объяснить ситуацию с внешним видом поездов… кислотными дождями:

Богдан, Львов: «Ржаві електрички»;

Дмитрий Денисенко, Енакиево: «Богдан, а теперь сравни экологию Львова и Донбасса (почитай за кислотные дожди и т.п.), и получишь объяснение»;

Богдан: «Мова йде не про екологію,а про стан потягів.Їх потрібно реконструювати»;

Дмитрий: «По ходовой характеристике они ничем не хуже ваших»;

Богдан: «В мене набагато кращі. Вони хоч пофарбовані. Рижські електрички вже відїздили свій термін».

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