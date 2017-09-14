Как в «Сталкере»: Поезда железной дороги «ДНР» (Фото). Главная

Житель неподконтрольного Енакиево Дмитрий Денисенко опубликовал серию фотографий электричек, который на данный момент задействованы на «Донецкой железной дороге ДНР». Данные фото он делал в период июнь – сентябрь 2017 года.
Состояние подвижного состава разное, но объединяет их одно – количество вагонов в электричках существенно сократилось.
Больше всего пользователей соцсетей впечатлило фото поезда № 6021/6022 сообщением «Ясиноватая — Байрак» (первое в подюоке):
- Александр: «Блин, как в Сталкере»;
- Евгений: «Как в Абхазии уже»;
- Милана: «Да...и это только начало»;
- Максим: «Какой гигантский состав»;
- Дмитрий: «Большой состав»
Относительно фото поезда № 6145 сообщением «Ясиноватая — Иловайск» дискуссия возникла уже между автором и жителем Львова. При этом енакиевец попытался объяснить ситуацию с внешним видом поездов… кислотными дождями:
- Богдан, Львов: «Ржаві електрички»;
- Дмитрий Денисенко, Енакиево: «Богдан, а теперь сравни экологию Львова и Донбасса (почитай за кислотные дожди и т.п.), и получишь объяснение»;
- Богдан: «Мова йде не про екологію,а про стан потягів.Їх потрібно реконструювати»;
- Дмитрий: «По ходовой характеристике они ничем не хуже ваших»;
- Богдан: «В мене набагато кращі. Вони хоч пофарбовані. Рижські електрички вже відїздили свій термін».
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