Хоккей: «Донбасс» разгромил «Волков». Новости

13 сентября ХК «Донбасс» провел свой первый выездной матч в сезоне. В Броварах на арене «Терминал» дончане играли против местных «Волков». Об этом сообщает пресс-служба ХК «Донбасс».

Перед стартовым вбрасыванием фаворитом встречи виделся донецкий клуб, и уже на первой минуте встречи гости подтвердили этот статус: выиграли вбрасывание, после чего Виталий Лялька здорово прострелили вдоль ворот, и Никите Коваленко оставалось попасть в ворота – 0:1. Под занавес первого периода отметился голом и Алексей Ворона, поразивший ворота Никиты Гордюшина дальним броском.

По настоящему дончане принялись за осаду ворот Гордюшина во втором периоде: именно тогда там побывало шесть шайб: Луговой, Новиков и дважды Свищев с Савченко сделали счет 1:8 – в середине периода с передачи Александра Никитина Алексей Черемнов распечатал ворота «Донбасса».

В третьем же периоде забивали исключительно игроки «Донбасса»: Виталий Лялька, Никита Коваленко, Антон Рубан, Сергей Кузьмий и Илья Коренчук установили окончательный счет встречи – 1:13.

Шайбы: 0:1 Коваленко (Лялька), 00:48, 0:2 Ворона, 18:10, 0:3 Савченко, 22:30, 0:4 Свищев (Ворона, Савченко), 23:12, 0:5 Луговой, 26:31, 1:5 Черемнов (Никитин), 30:41, 1:6 Новиков, 32:38, 1:7 Свищев (Ворона, Григорьев), 35:38, 1:8 Савченко (Свищев), 39:12, 1:9 Лялька, 40:50, 1:10 Коваленко (Мостовой, Лялька), 42:38, 1:11 Рубан (Матвиенко, Влад), 54:20, 1:12 Кузьмик, 58:31, 1:13 Коренчук, 58:40.

Волки: Гордюшин (Хонин); Мелинский (К) – Черниченко – Шапиро, Курпич – Пронякин; Никитин (А) – Черемнов (А) – Шелестун, Мкртачян – Жариков; Светлый В. – Носко – Светлый Р., Пуголовкин – Привалихин; Луценко.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой – Кузьмик – Коренчук (А), Жовнир – Александров; Лялька - Коваленко - Мостовой, Шпак – Ордынский; Савченко (А) – Свищев – Ворона, Григорьев (К) – Фирсов; Новиков – Влад – Рубан, Матвиенко.