В Мариуполе создают Греческую площадь за 18 миллионов (Фото). Новости

В Центральном районе Мариуполя (Донецкая обл.) создают Греческую площадь. Такой подарок городу сделал благотворительный фонд греческого мецената, президента Ассоциации греческих предпринимателей и предприятий в Украине Пантелеймона Бумбураса. На восстановление территории возле сгоревшего исполкома меценат выделил почти 18 млн грн. Коммунальщики планируют масштабное озеленение территории.

Эта площадь – одно из любимых мест мариупольцев. Ее реконструкция – наболевшая проблема для города. Участок находится в изношенном состоянии. Зеленые насаждения уже отжили свое. Корневая система деревьев начала разрушать внутренние коммуникации, что приводит к постоянным порывам. В свою очередь коммунальщики не спешат начинать работы. В этом убедился и первый заместитель Мариупольского городского головы Александр Голтвенко. «Заказчиком основным кто является? "Зеленстрой". Это ваша территория, которая закреплена за вами. У нас есть план спила сухих деревьев, где мы определились, какие деревья лишние, что должно быть демонтировано. На сегодня "Зеленстрой" приостановил эту работу», – сказал первый заммэра.

Кроме перечисленных выше проблем, есть и ряд других. Например, рекламные конструкции. По словам Александра Голтвенко, предприниматель пошел навстречу городу и пообещал демонтировать рекламную конструкцию.

Сейчас полным ходом укладывают бордюрную плитку, завезли чернозем. В планах благоустроить территорию возле памятника Куинджи и довести его до ума. Реконструкция проходит за счет средств благотворительной организации «Фонд Бумбураса». Инициативу греческого предпринимателя поддержал и Фонд Развития Мариуполя, который инвестирует деньги в систему автоматического полива. «И те зеленые насаждения, которые здесь будут расти, будут поливаться. А "Зеленстрой" берет на себя обязательства в рамках той программы, которая была разработана совместно с Киевским ботаническим садом, были определены растения, наиболее подходящие для Мариуполя, для нашего климата», – отметил Александр Голтвенко.

По плану особенностями площади станут: фонтан, место отдыха, велосипедная парковка, современное озеленение и освещение территории. Полное благоустройство территории обещают закончить до конца осени.

Источник: ТК «Мариупольское ТВ»

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