«ЛНР» передала сына зампрокурора Лисичанска, который забрел к ним «по глупости» (Фото). Новости

Сегодня, 13 сентября, в Луганске руководитель рабочей группы по обмену военнопленных «ЛНР» Ольга Кобцева передала жителя подконтрольной части Луганщины Андрея Курбатова представителям Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Об этом говорится в видеосюжете пресс-службы «министерства государственной безопасности (МГБ) Луганской народной республики».

«Этот молодой человек по глупости к нам попал. Он, к сожалению, без документов. У руководства республики к нему не никаких претензий – все бывает», – поясняет на видео Кобцева, обращаясь к представителю УВК ООН в Луганске Оксане.

Судя из ранее опубликованного видеосюжета (которое изрезано монтажом), Курбатов попал в «ЛНР» действительно «по глупости»: как сам пояснял парень на видео, они распивали спиртные напитки на ставке в районе города Попасная, где он проживает. «В состоянии сильного алкогольного опьянения я пересек линию разграничения… Моя мать – Курбатова Ольга Владимировна, работает в прокуратуре Лисичанска заместителем прокурора. У меня есть гражданская жена и трое детей», – сказал Андрей Курбатов.

Он также на видео признает, что «в 2014 году не участвовал в [организации] референдума, а только ходил голосовать». «Почти все попасняне ходили на этот референдум, все голосовали. Никто отделяться не хотел, просто хотели провести референдум по поводу автономии», – продолжил он.

Также Курбатов на камеру рассказывает о военной ситуации в Попасной. «Военных много, честно. Видел батальон "Днепр", последний раз там "Винница" был. Но сейчас не поймешь, кто там есть кто на самом деле. Ведут они себя не совсем хорошо – есть и нормальные, конечно, но большинство ведут себя не правильно. Лично я сталкивался с "торнадовцами", они нас на работе с тепловозов снимали», – говорит на видео сын зампрокурора.

В итоге он резюмировал, что в Попасной «все люди уже устали от войны, все хотят, чтобы это все прекратилось, и все хотят мира, в том числе и я».

Фото: скриншот видео

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