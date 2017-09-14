Госдеп США серьезно рассматривает вопрос направления миротворцев на Донбасс. Новости

Государственный департамент США серьезно рассматривает возможность о направлении миротворческой миссии ООН на неподконтрольную украинской власти часть Донбасса. Но он должен иметь доступ к российско-украинской границе. Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт во время брифинга, передает «24tv».

«Такие силы должны иметь широкий мандат для обеспечения мира и безопасности по всей оккупированной части Украины, включая границей с Россией», – заявила Хизер Нойерт.

Она также отметила, что миротворцы должны выступить как средство для защиты граждан Украины независимо от их этнической принадлежности или национальности.

Как сообщалось ранее, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.

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