В Украине миллион человек находятся в местах несвободы. Новости

Несмотря на то, что количество мест несвободы в Украине, в том числе на Донбассе, уменьшилось на 1,5 тыс. (с 6 тыс. в 2012 году до 4,5 тыс. в 2016 году), около 1 млн украинцев все еще не могут покинуть закрытые заведения. За соблюдением их прав следят общественные мониторы, передает «Громадське радіо».

В Украине в течение 5 лет работает Национальный превентивный механизм (НПМ) для предупреждения пыток в закрытых учреждениях, в которых почти постоянно находится около 1 млн украинцев. Именно за соблюдением их прав и условиями содержания следят представители НПМ – мониторы. Всего в нашей стране работает 176 человек, являющихся общественными мониторами. За 5 лет они проверили более 1 тыс. мест несвободы: каждое пятое закрытое заведение в стране.

Как поясняют участники НПМ, под термином «места несвободы» подразумевают все заведения, где люди находятся под полным контролем государства и не могут его покинуть по собственному желанию. Это не только тюрьмы, СИЗО, изоляторы временного содержания, но и психиатрические учреждения, детские дома-интернаты, пансионаты для пожилых людей и людей с инвалидностью, пункты временного размещения беженцев, социально-реабилитационные центры, военные части и даже транзитная зона в аэропортах.

В мире существует 65 национальных превентивных механизмов. В нашей стране НПМ работает по модели «Омбудсмен+»: места несвободы без предупреждения посещают сотрудники офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и общественные мониторы.

По словам генерального секретаря Ассоциации по предупреждению пыток Марка Томпсона (Женева), эта модель является почти уникальной.

«Наше сотрудничество с украинским НПМ является долговременным и плодотворным. В частности, это поддержка мониторинга мест несвободы, помощь в обмене опытом с другими НПМ в разных частях мира.

Для нас украинская модель «Омбусдмена +», когда представители офиса омбудсмена работают вместе с общественными мониторами, очень интересна, поскольку к ней привлекается большое количество людей из разных слоев населения, разных уголков страны, которые оперативно выполняют важнейшую задачу – мониторинг мест несвободы», – отметил генеральный секретарь Ассоциации по предотвращению пыток.

Как напомнила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская, в Украине НПМ должен был заработать еще в 2006 году, когда страна ратифицировала Факультативный протокол к Конвенции против пыток, однако в реальности независимая система посещения мест несвободы и мониторинга прав человека была создана лишь в 2012 году.

«У меня есть причины гордиться НПМ, так как на сегодня мы являемся одним из самых успешных национальных превентивных механизмов в Европе: учитывая, сколько мест несвободы мы успеваем объехать за год, и качество предоставленных рекомендаций», – подчеркнула украинский омбудсмен.

Однако, не всегда участникам НПМ удается достичь успеха, выполняя свои функции.

«Очень часто ни администрация, ни действующее законодательство не позволяют внедрить те вещи, которые мы просим. Например, доступность к питьевой воде не обязательно прописана в должностных инструкциях всех мест несвободы. Но это базовая функция. Часто нам приходится сталкиваться с тем, что нет политической воли, желания менять ситуацию, нормативной базы. И здесь стоит попробовать выйти за пределы существующей системы и попытаться ее изменить на уровне законодательства», – подчеркнул координатор кампаний Ассоциации украинских мониторов соблюдения прав человека Сергей Перникоза.

О необходимости изменений говорили и в Подкомитете ООН по предупреждению пыток. После визита в Украину подкомитет рекомендовал украинской власти выделять средства на развитие НПМ отдельной строкой в ​​национальном годовом бюджете, так как сейчас он не имеет достаточных ресурсов, чтобы выполнять все функции.

Как сообщалось ранее, правозащитники назвали самые опасные места несвободы в Украине. К таковым относятся автозаки, вагонзаки, учреждения в зоне боевых действий (в частности, неофициальные тюрьмы) и частные наркодиспансеры.

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