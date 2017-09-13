В Макеевке на пешеходном переходе Chery-Jaggi сбил ребенка. Новости

В Макеевке (временно неподконтрольная территория, Донецкая обл.) автомобиль Chery-Jaggi сбил 9-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщают интернет-ресурсы НКТ *.

«В Макеевке водитель автомобиля Chery-Jaggi совершил наезд на 9-летнего ребенка, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу… Ребенок был доставлен в медицинское учреждение с тяжелыми травмами», - говорится в сообщении.

Сообщается также, что с начала года на территории Макеевки было травмировано 17 несовершеннолетних и 1 ребенок погиб.

*Сокращения: НКТ временно неподконтрольная украинской власти территория