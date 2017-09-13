Донецкий «Шахтер» начал Лигу чемпионов с победы над «Наполи». Новости

В Харькове ФК «Шахтер» одержал победу над «Наполи» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов 2017/18. Счет игры 2:1.

2017-18, Лига Чемпионов. Групповой турнир. Группа F.

«Шахтер» - «Наполи» 2:1 (1:0)

Голы: Тайсон, 15 (1:0); Феррейра, 58 (2:0); Милик, 71 (пенальти) (2:1)

«Шахтер»: Пятов; Срна; Ордец (Хочолава, 92); Ракицкий; Исмаили; Степаненко; Марлос (Коваленко Вик., 77); Бернард; Фред; Тайсон; Феррейра (Дентиньо, 88)

«Наполи»: Пепе Рейна; Хюсай; Гулам; Альбиоль; Кулибали; Зелински (Аллан Лурейро, 67); Диавара А.; Гамшик (Мертенс Д., 60); Инсинье Л.; Кальехон; Милик

Предупреждения: Фред, 68; Степаненко, 70 - Инсинье Л., 68; Мертенс Д., 69; Кулибали, 82