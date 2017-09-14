Произведенные в «ДНР» сигареты продают в Краматорске (Фотофакт). Новости

В одной из торговых точек на Крытом рынке Краматорска (Донецкая обл.) депутат городского совета Краматорска Валерий Власенко сделал любопытное приобретение – сигареты с надписями, свидетельствующими о том, что товар сделан в «ДНР».

Курильщики со стажем подтверждают: в торговых сетях Краматорска сигаретных пачек такого дизайна не увидеть. Депутат подробно описал, где именно находится на Крытом рынке точка, реализующая данный товар: сигаретный ларек находится со стороны входа на рынок со стороны улицы М. Приймаченко, слева от входа на «Привоз». Действительно, соответствующие сигаретные пачки выставлены на прилавке. Цена весьма скромная – 15,50 грн за пачку. Однако попытка приобрести товар успехом не увенчалась: как заявила продавец, сигареты этой марки «уже закончились».

Нужно сказать, что данная точка по торговле сигаретами работает уже много лет, и всегда удивляла экзотическими для наших мест марками сигарет из стран ближнего зарубежья. Торговля идет весьма бойко.

Купив сигареты из «ДНР», Валерий Власенко тут же подал депутатское обращение в адрес руководства Антитеррористического центра. Причем, как следует из текста запроса, подобное обращение в адрес контролирующих органов по этому поводу – уже не первое, однако, по словам Валерия Власенко, никакой реакции на эту информацию не последовало. Теперь депутат обратился за помощью в спецслужбу.

Ранее сообщалось, что в Константиновке (Донецкая обл.) продают российские сигареты, поступившие в город контрабандным путем.

Источник: ОбщеЖитие

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