Переехавшему из Донецка пенсионеру ПФУ разъяснил особенности начисления пенсии (Документ). Новости

Пенсионный фонд дал подробные разъяснения переехавшему из Донецка в Мариуполь пенсионеру, который с приобретением квартиры в Мариуполе и пропиской в ней лишился выплат пенсии. Об этом сам переселенец, известный донецкий фотокорреспондент Сергей Ваганов, который сейчас проживает в Мариуполе, написал в Facebook.

Выплаты пенсии, судя по ответу ПФ, были приостановлены в связи с тем, что данные о мужчине отсутствуют в Единой базе внутренне перемещенных лиц.

«Получил "улучшенный и дополненный" вариант ответа из ПФ. Что нового: нет позорной даты 7 апреля 2014 года. Дат вообще нет. О бумажных пенсионных делах тоже ни строчки. Это значит, что перестраиваются на ходу. Интересный пассаж о том, кто же и по каким причинам должен для получения пенсии стать ВПЛ. Здесь тоже нет термина АТО, а есть причины, по которым я покинул место проживания в Донецке. Это: избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временная оккупация, проявления насилия, нарушение прав человека и даже чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера. Очень универсальная формула», – пишет фотокорр.

«Если вы покинете свой дом из- за наводнения или взрывов на складе боеприпасов, вы тоже должны стать ВПЛ. Про нарушение прав человека я вообще молчу. И это не обязательно, судя по ответу, должно случиться в Донецкой области. Но. А если я, например, уехал не из-за негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, проявления насилия, нарушения прав человека или чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а потому, что не смог жить с женой под одной крышей вследствие разногласий на религиозной почве, например? И уехал туда, где мне есть жить», – добавляет он.

Также в ответе ПФ содержится инструкция по возобновлению выплат пенсии. Для получения пенсии Ваганову рекомендуют обратиться в управление по месту проживания и предоставить пакет документов, включая справку ВПЛ или решение об отказе в выдаче справки с обязательным указанием оснований для отказа.

Напомним, известный фотограф Сергей Ваганов покинул Донецк еще в 2014 году, а в марте 2016 года отказался от статуса ВПЛ после того, как прописался в своей новой квартире в Мариуполе.

На решение отказаться от статуса ВПЛ его подвигло третье блокирование выплаты пенсии. Именно после этого в 2016 году он и купил квартиру в Мариуполе, прописался в ней и отказался от статуса ВПЛ. Однако в ПФ решили, что оснований выплачивать ему пенсию – нет, так как в ПФ нет его бумажного дела.

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