ОБСЕ установит еще 4 камеры видеонаблюдения в зоне АТО. Новости

До конца месяца СММ ОБСЕ установит еще 4 камеры видеонаблюдения в зоне АТО. Об этом сообщают в штабе АТО.

Сообщается, что при содействии украинской стороны СЦКК миссия ОБСЕ наращивает способности по дистанционному мониторинга в зоне конфликта на Донбассе. В дополнение к камерам видеонаблюдения, которые уже используются, до конца сентября текущего года СММ ОБСЕ планирует установить еще 4 камеры видеонаблюдения: на КПВВ «Гнутово», «Майорск» и «Марьинка» (Донецкая область), а также на горе Князя Игоря в районе Станицы Луганской (НКТ*).

На сегодня с обеих сторон линии соприкосновения СММ ОБСЕ использует 7 камер видеонаблюдения: в Авдеевке и Широкино (Донецкая область), на Донецкой фильтровальной станции (ДФС), участках разведения сил и средств №1 «Станица Луганская» и №2 «Золотое» (Луганская область), №3 «Петровское» (НКТ), а также на территории шахты «Октябрьская» (НКТ).

Все камеры видеонаблюдения СММ ОБСЕ, установленные на подконтрольной правительству Украины территории, работают в установившемся режиме и своевременно обслуживаются.

В то же время камера на шахте «Октябрьская» (НКТ) не функционирует на протяжении длительного периода. Также 8 августа незаконными вооруженными формированиями была выведена из строя камера видеонаблюдения на ДФС.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория