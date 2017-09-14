В Донецке в магазине ночью прогремел взрыв, – соцсети. Новости

В Донецке в магазине ночью прогремел взрыв, – соцсети

14.09.17 08:59dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

Очевидцы сообщают о взрыве сегодня ночью, 14 сентября, в магазине в Донецке. Согласно сообщению, магазин расположен на пересечении бульвара Шевченко и улицы Марии Ульяновой. Происшествие активно обсуждается в соцсетях.

Дончане в соцсетях подтверждают информацию:

  • Дмитрий: «Бах слышал»;
  • Алена: «На углу Шевченко, 59»;
  • Оксана: «Тоже слышала»;
  • Донат: «Из продуктовых помню там только один. На остановке в направлении города. Который ДНР отжали у араба не так давно».

Выдвигаются и предположения о том, что случилось:

  • Коля: «Денег за "охрану" не заплатили?) Как это обычно у нас бывает».

Комментарии