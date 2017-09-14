В Донецке в магазине ночью прогремел взрыв, – соцсети. Новости

Очевидцы сообщают о взрыве сегодня ночью, 14 сентября, в магазине в Донецке. Согласно сообщению, магазин расположен на пересечении бульвара Шевченко и улицы Марии Ульяновой. Происшествие активно обсуждается в соцсетях.

Дончане в соцсетях подтверждают информацию:

Дмитрий: «Бах слышал»;

Алена: «На углу Шевченко, 59»;

Оксана: «Тоже слышала»;

Донат: «Из продуктовых помню там только один. На остановке в направлении города. Который ДНР отжали у араба не так давно».

Выдвигаются и предположения о том, что случилось: