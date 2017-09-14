В Донецке в магазине ночью прогремел взрыв, – соцсети. Новости

Очевидцы сообщают о взрыве сегодня ночью, 14 сентября, в магазине в Донецке. Согласно сообщению, магазин расположен на пересечении бульвара Шевченко и улицы Марии Ульяновой. Происшествие активно обсуждается в соцсетях.
Дончане в соцсетях подтверждают информацию:
- Дмитрий: «Бах слышал»;
- Алена: «На углу Шевченко, 59»;
- Оксана: «Тоже слышала»;
- Донат: «Из продуктовых помню там только один. На остановке в направлении города. Который ДНР отжали у араба не так давно».
Выдвигаются и предположения о том, что случилось:
- Коля: «Денег за "охрану" не заплатили?) Как это обычно у нас бывает».
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