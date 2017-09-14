На «Каргилле» вновь оставались ночевать около 100 авто, – очевидцы. Новости

Около 100 автомобилей оставались на ночлег в районе КПП «ДНР» «Александровка» (народное название Каргил/Каргилл), который находится на пути к украинскому КПВВ «Марьинка». Об этом вечером 13 сентября сообщали очевидцы в социальных сетях.
- Елена: «19:19. Сегодня на "Каргилле" в сторону Украины встали в очередь в 5:00. Остались ночевать в первой пятерке.На 19:00 остались ночевать уже около 80-100 машин»;
- «Laryss»: «22:16. Ночевать в сторону Курахово на "Каргилле" по состоянию на 19:30 было уже больше 100».
Напомним, проблемы с очередями на КПП «ДНР» начались 6 сентября: из-за тщательных проверок на пункте пропуска и начала занесения информации о проезжающих в электронную базу на линии разграничения весь день были огромные очереди. 7 сентября на КПП «ДНР» «Александровка» также сохранялась напряженная ситуация. Как пояснили на «горячей линии главы ДНР», такое положение вещей будет ближайшие 2 недели. Причина – установка нового программного обеспечения на КПП.
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