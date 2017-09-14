Сводка из зоны АТО за 13 сентября: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксировано 25 обстрелов украинских позиций, 1 украинский военнослужащий ранен. Об этом сегодня утром, 14 сентября, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении противник обстреливал позиции сил АТО из зенитной установки вблизи Крымского, а гранатометы противника работали у Станицы Луганской.

На приморском (мариупольском) направлении участники незаконных вооруженных формирований несколько раз били по нашим опорным пунктам из гранатометов в районе Водяного, из вооружения БМП – около Гнутово. А стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы применяли на подступах к Марьинке и Широкино.

На донецком направлении НВФ 4 раза открывали огонь из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям сил АТО в окрестностях Авдеевки. В результате одного из таких обстрелов, около 23 часов, получил ранения один украинский военный. Он сразу был доставлен в ближайший военно-медицинский госпиталь. На данный момент состояние его здоровья удовлетворительное. Кроме того, в конце суток под огонь попали украинские укрепления вблизи Зайцево, Каменки и в районе Песков.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 53 раза нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинских силовиков попали районы 17 населенных пунктов. При обстрелах применялись артиллерия, танки, минометы, БТР и БМП, а также гранатометы и стрелковое оружие. В результате было повреждено домостроение в садовом товариществе в Яковлевке в окрестностях Ясиноватой».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 8 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы Фрунзе, Калиново, Желобка, Пришиба, Смелого и Лозового. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия».