Ситуация в пунктах пропуска утром 14 сентября. Новости

Сегодня утром, 14 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 38,7 тыс. человек и почти 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9965 человек и 1330 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7335 человек и 995 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7825 человек и 1610 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4180 человек и 1025 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9425 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 30/100;

КПВВ «Марьинка» – 10/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 35/40;

КПВВ «Гнутово» – 15/25.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

«Джон Джонс»: «5:20. Машин много».

КПВВ «Марьинка»:

Руслан: «5:15. В Марьинке в Донецк машин 50-60 точно было в 4:30»;

Вячеслав: «8:05. "Каргилл": в Курахово – на спуске с моста»;

Татьяна: «8:20. В Донецк в 7:30 очередь была за 2 посадкой».

КПВВ «Новотроицкое»:

«U A»: «5:29. В Еленовке в сторону Мариуполя через 15 минут (очередь – ред.) будет уже на церкви! Льготы машин 30-40!»;

«U A»: «9:09. Еленовка в сторону Украины: уже на въезде в село очередь заканчивается!».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.