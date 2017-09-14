Красный Крест направил на неподконтрольную Донетчину 170 тонн гумпомощи. Новости

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области 170,1 тонн гуманитарного груза, в который вошли строительные материалы и продуктовые наборы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«В КПВВ "Новотроицкое" правоохранители оформили и пропустили на выезд к неконтролируемой территории 9 грузовых автомобилей с гуманитарным грузом (строительные материалы, продуктовые наборы весом 170,1 т) от Миссии Международного комитета Красного Креста. Груз направлялся в Донецк», – сказано в сообщении.