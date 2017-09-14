В «ЛНР» проведут «религиоведческую экспертизу» . Новости

На неподконтрольной Луганщине все религиозные организации обязали пройти экспертизу и зарегистрироваться для дальнейшей работы на территории ОРЛО. Об этом сообщает пресс-служба «министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР».

«Начало работы Экспертного совета государственной религиоведческой экспертизы на территории Луганской народной республики даст возможность получать заключения религиозным организациям для дальнейшей регистрации и внесения в государственный реестр как юридических лиц, что в свою очередь даст возможность осуществлять законную деятельность религиозных организаций в существующим правовом поле Луганской народной республики», – говорится в сообщении.

«Начальник отдела по делам религиозных организаций и духовности министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР» Андрей Лицоев сообщил, что перед подачей документов руководителям религиозных организаций необходимо пройти обязательную консультацию и получить заключение «религиоведческой экспертизы».

Читайте также: