КПВВ «Марьинка» попал под обстрел. Новости

Вечером 13 сентября представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) открывали огонь по КПВВ «Марьинка», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что обстрел велся со стороны неподконтрольного украинским властям н.п. Александровка.

«Боевики стреляли в направлении контрольного пункта из стрелкового оружия. Пострадавших среди военнослужащих и гражданских нет. Пограничники огонь в ответ не открывали», – сказано в сообщении.

В пресс-службе также констатировали, что всего с начала года зафиксирован 41 обстрел со стороны представителей НВФ подразделений Госпогранслужбы.