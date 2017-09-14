В «ЛНР» собираются открыть «диппредставительства» в Южной Осетии и Абхазии. Новости

В «ЛНР» планируют открыть «дипломатические представительства» в Южной Осетии и Абхазии. Об этом заявил «исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР» Владислав Дейнего, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«В первой очереди – Осетия и Абхазия. С Осетией уже сложились отношения, с Абхазией будем развивать. Также и с Приднестровьем будем выстраивать. Дальше – посмотрим», – заявил Дейнего.

Напомним, с осени 2016 года в «ДНР» громко заявляют об открытиях «представительств» «республики» в странах Европы. В сентябре 2016 года – в Остраве (Чехия), в декабре – в Турине (Италия), 21 марта – в Афинах (Греция).

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинским властям территория

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