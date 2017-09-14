Фотопрогулка по старому Дебальцево. Новости

Город Дебальцево в настоящее время находится на территории, временно неподконтрольной украинским властям. Опубликованы старые фото этого города и его окрестностей. Также к фотографиям дается пояснение, какой это район в современном Дебальцево.

Заводской поселок 1904 года. Заводской поселок позже станет частью Дебальцево.

Немецкое фото 1943 года. Соседнее село – Ильинка.

Ретроснимки центральной части Дебальцево. Базарная площадь – территория современного Центрального рынка.

Центр города, сегодня это район «Пятака» возле железнодорожного вокзала.

Источник: Дебальцево online