В Мариуполе пройдут антитеррористические учения. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) Служба безопасности Украины 18-20 сентября проведет учения по противодействию террористической и диверсионной угрозам. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-группа Управления СБУ в Донецкой области со ссылкой на Координационную группу Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Донецкой области.

Отмечается, что тренировка состоится с задействованием полиции, Нацгвардии, ГСЧС, пограничников, ВСУ в условиях максимально приближенных к реальным. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

В Управлении СБУ в Донецкой области призвали жителей и гостей города в период учений сохранять спокойствие, не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами.

Для исключения недоразумений при себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

«При получении информации о намерениях кого-либо осуществить террористическую, диверсионную деятельность, о незаконном обороте огнестрельного оружия круглосуточно обращайтесь в дежурные службы: Управление СБУ в Донецкой области, телефон (0629) 52-31-82, (0629) 52-53-94; Главное управление национальной полиции в Донецкой области, телефон 102, (0629) 47-48-22, (0629) 47-48-28, (0629) 51-98-01, (0629) 51-98-02», – добавили в спецслужбе.