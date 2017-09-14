Жительница Лимана «сдала» полиции 10-летнего сына. Новости

В Лимане (Донецкая обл.) 10-летний мальчик обокрал соседский дом, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Сообщается, что к правоохранителям обратился житель Лимана, который сообщил, что из его домовладения похитили 6 тыс. грн. Также мужчина рассказал, что долгое время не проживал в доме и когда именно исчезли деньги, он не знает.

Проведя ряд следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что кражу совершил 10-летний сосед заявителя. Похищенные деньги парень успел потратить.

«Сотрудники ювенальной превенции выяснили, что семья, в которой воспитывается мальчик, состоит на учете соцслужб, как семья, которая оказалась в сложных жизненных условиях. 29-летняя сама воспитывает трех детей возрастом 10, 9 и 7 лет. Женщина рассказала, что старший сын "сложный" – он полностью вышел из-под ее контроля, и она не знает, что с ним делать и попросила помощи», – отметили в пресс-службе.

Правоохранители взяли под контроль семью и будут в дальнейшем работать с ней совместно с психологами.

За совершение 10-летним сыном уголовного преступления мать мальчика привлечена к административной ответственности по ч.4 ст. 184 КУоАП. Женщине придется заплатить штраф.