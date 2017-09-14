Полицейский и его жена попались за взятке в Мариуполе (Фото). Главная

В Мариуполе (Донецкая обл.) полицейскому и его жене грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что в мае-июне 2015 года 36-летний старший инспектор, дежурный дежурной части Управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Главного управления Национальной полиции в Донецкой области согласился помочь жителю Мариуполя, который состоит на учете в наркологическом диспансере, в получении водительского удостоверения без сдачи экзаменов в территориальных органах по предоставлению сервисных услуг МВД Украины и без прохождения медицинского обследования.
«Для реализации своего намерения милиционер вступил в преступный сговор с работниками соответствующих учреждений в Херсонской области, а свои услуги оценил в 600 долларов США. По договоренности с инспектором, взятку в сумме 15600 грн и фотографии для водительского удостоверения "заказчик" передал его жене, после чего супругов задержали», – говорится в сообщении.
Супруги обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 (пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды) УК Украины.
Обвинительный акт утвержден и направлен в суд.
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