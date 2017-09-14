Массовое отравление на Луганщине: госпитализированы более 20 человек. Новости

В Луганской области массово отравились студенты Старобельского техникума Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ). Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

По факту отравления правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Отмечается, что в дежурную часть Старобельского отдела полиции поступило сообщение о том, что из общежития Старобельского техникума ЛНАУ, который расположен в с. Веселое (Старобельский р-н, Луганская обл.), в инфекционное отделение больницы госпитализированы студенты техникума с признаками острой кишечной инфекции.

Правоохранители установили, что 12 сентября примерно в 19 часов к дежурному по общежитию обратился студент техникума с жалобами на головную боль и тошноту. «Скорая помощь» госпитализировала студента в инфекционное отделение районной больницы.

«Жалобы от студентов на самочувствие поступали в течение ночи и продолжают поступать до сих пор. На сегодняшний день в больницу госпитализированы 22 студента с диагнозом острая кишечная инфекция», – сообщили в полиции.

В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.