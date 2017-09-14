В Госдуме РФ против миротворцев на границе России и Украины . Новости

В Госдуме Российской Федерации выступили против размещения миротворцев на границе РФ и Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает «Корреспондент».

По словам Новикова, такой вариант развития событий не должен даже обсуждаться, так как Россия и Украина не ведут между собой войну.

«С таким же удовольствием Госдеп США мог предложить разместить вооруженные силы миротворцев на границе Украины и Польши, Белоруссии и России, России и Китая, Китая и Индии», – сказал он.

В то же время Новиков согласился с тем, что необходимо разместить миротворцев на линии разграничения в Донбассе.

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