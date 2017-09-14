В Госдуме РФ против миротворцев на границе России и Украины . Новости

В Госдуме Российской Федерации выступили против размещения миротворцев на границе РФ и Украины. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает «Корреспондент».
По словам Новикова, такой вариант развития событий не должен даже обсуждаться, так как Россия и Украина не ведут между собой войну.
«С таким же удовольствием Госдеп США мог предложить разместить вооруженные силы миротворцев на границе Украины и Польши, Белоруссии и России, России и Китая, Китая и Индии», – сказал он.
В то же время Новиков согласился с тем, что необходимо разместить миротворцев на линии разграничения в Донбассе.
Читайте также:
- Путин согласился на миротворцев на Донбассе
- Миротворцы на Донбассе: зачем Путин пошел на уступки
- Миротворцы ООН: варианты для Украины
- Порошенко прокомментировал инициативу Путина о миротворцах на Донбассе
- РФ уже направила в ООН проект по размещению миротворцев на Донбассе
- Плотницкий вслед за Захарченко заговорил об условиях для миротворцев на Донбассе
- США готовы поддержать финансирование миротворцев для Донбасса, – вице-премьер
- Россия занимает гибкую позицию по миротворцам на Донбассе, – Песков
- Военный эксперт: Миротворцы для сопровождения ОБСЕ на Донбассе – это смешно
- Нацгвардия и полиция готовы к введению миротворцев ООН на Донбасс
- Миротворцы на Донбассе могут появиться не ранее, чем через пол года, – Елисеев
- Госдеп США серьезно рассматривает вопрос направления миротворцев на Донбасс
Комментарии