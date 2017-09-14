Дейнего продолжит представлять «ЛНР» на Минских переговорах. Новости

Владислав Дейнего в новом статусе «и. о. министра иностранных дел ЛНР» продолжит представлять «республику» на Минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщил сам Владислав Дейнего, передают интернет-ресурсы НКТ*.

«Указом главы республики были возобновлены мои полномочия, поскольку распоряжением 2014 года я был уполномочен представлять республику именно в должности заместителя председателя народного совета. Сегодня это распоряжение было отменено, и указом главы Игорь Венедиктович Плотницкий уполномочил в дальнейшем меня представлять республику на переговорах в Минске», – рассказал Дейнего.

«То есть, этот процесс не прерывается, остается в моей компетенции, поэтому я буду продолжать работать и в этом направлении», – добавил он.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория

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