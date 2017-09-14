Фотофакт: сенаторы Франции едут на линию разграничения в Донецкой области. Новости

Представители сената и МИД Франции сегодня, 14 сентября, находятся с визитом в Донецкой области. Цель визита – ознакомление с социально-экономической ситуацией и вопросами безопасности в зоне конфликта. Заместитель председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Игорь Стокоз на своей странице в Facebook обнародовал фото представителей Франции перед отъездом на линию разграничения. «Встречаем делегацию Сената Франции. Едем на линию разграничения», – подписал фото Стокоз.

Как сообщалось ранее, визит сенаторов анонсировала первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook Игоря Стокоза

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