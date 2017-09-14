В «ДНР» озвучили цену на iPhone8. Новости

Новые iPhone 8 и iPhone 8 Plus появятся в продаже в магазинах «ДНР» через 10 дней после его презентации. Об этом местному интернет-ресурсу сообщил директор одного из магазинов электроники Донецка.

«Мы стараемся как можно быстрее получать все новинки. Продукция компании Apple – не исключение», – сказал источник.

По словам директора магазина, цены на новинки Apple в «ДНР» будут начинаться от 84 тыс. руб. (36,5 тыс. грн по курсу «центрального республиканского банка ДНР»).

По его информации, iPhone X также можно будет приобрести в «Донецкой народной республике» не позднее, чем через 10 дней после старта его продаж во всем мире.

Отметим, что презентация iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X состоялась 12 сентября в США.

Цены iPhone iPhone 8/8 Plus в США:

iPhone 8 64 ГБ – от 699 долларов;

iPhone 8256 ГБ – от 709 долларов;

iPhone 8 Plus 64 ГБ – от 799 долларов;

iPhone 8 Plus 256 ГБ – от 869 долларов.

По сообщению СМИ, в Украине ожидаемые цены на iPhone 8 составят от 26 тыс. грн (в зависимости от комплектации), на iPhone 8 Plus – от 30 тыс., эти гаджеты приедут в Украину ориентировочно в октябре. Премиальный смартфон iPhone Х будет продаваться по ценам от 38 тыс. грн, с ноября этого года.